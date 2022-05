Sarà un weekend di pioggia

Pioggia, nuvole e poco sole. A Milano e hinterland sarà un weekend caratterizzato dal maltempo quello dell'8 maggio. Tutto colpa di un vortice che si è formato a ridosso del weekend tra tra la Sardegna e il basso Tirreno, vortice che "Si metterà lentamente in cammino verso levante nei prossimi giorni, tendendo a colmarsi molto gradualmente - ha puntualizzato il meteorologo di 3Bmeteo Lorenzo Badellino -. Intorno al suo centro si svilupperà un fronte che agirà su buona parte d'Italia, mantenendo condizioni di tempo spesso instabile con nuove occasioni per rovesci ed anche qualche temporale fino alla fine della settimana".

Sabato mattina il cielo su Milano sarà coperto da uno spesso strato di nuvole ma le precipitazioni saranno deboli, nel pomeriggio, invece, sono previste nubi sparse e rovesci. Il maltempo imperverserà anche durante la giornata di domenica, giornata caratterizzata da nubi e piogge. Anche le temperature saranno interessate dalla perturbazione: saranno comprese tra i 13 e i 21 gradi. Il beltempo, infine, dovrebbe tornare con lunedì.

Pioggia sì, ma non quanta ne servirebbe. Le precipitazioni non colmeranno il deifici pluviometrico e non risolveranno la siccità che sta interessando Milano e la Lombardia dallo scorso inverno. Secondo i dati di 3Bmeteo i primi quattro mesi del 2022 (gennaio-aprile) sono tra i più secchi degli ultimi 200 anni. Un indicatore in grado di restituire il polso della situazione è il livello idrometrico del Lago Maggiore, bacino da cui dipendono Naviglio Grande, canale Villoresi e Ticino. Attualmente il lago è circa 19 centimetri sopra lo zero idrometrico, un livello basso dato che la media di questo periodo si dovrebbe aggirare intorno ai 90 centimetri sopra lo zero.