A Milano stanno per tornare maltempo e piogge

Ancora qualche ora di sole, poi tornerà il maltempo su Milano e sull’Italia. È quello che prevedono i meteorologi di 3Bmeteo per la settimana prima di Pasqua.

“Mentre l'ultima perturbazione associata al vortice scandinavo sfila verso le nostre regioni centro meridionali, un imponente flusso di correnti polari marittime si dirige senza indugio dal Mare del Labrador verso il comparto anglosassone - ha spiegato Carlo Migliore, meteorologo di 3Bmeteo -. Qui le gelide correnti groenlandesi manterranno in vita per molti giorni un profondo vortice ciclonico che darà il via alla fase di maltempo che ci accompagnerà per la prima parte della Settimana Santa ma che in qualche modo condizionerà anche il tempo di Pasqua e di Pasquetta”.

“Il primo fronte associato al minimo ci raggiungerà alla fine della giornata di lunedì preceduto da un graduale rinforzo dei venti di scirocco e porterà le prime piogge sulle regioni più occidentali della Penisola, prevalentemente Nordovest, centrali tirreniche e Sardegna”, ha spiegato l’esperto. Successivamente “la perturbazione continuerà la sua marcia verso levante investendo entro la giornata di martedì un po' tutte le nostre regioni con le precipitazioni più abbondanti attese al Nord e sulle regioni tirreniche. I fenomeni saranno a prevalente carattere di rovescio o di temporale e potranno risultare anche forti. In arrivo anche la neve sulle Alpi a quote inferiori ai 1000m che potrà essere abbondante sull'arco alpino centro orientale con stime di accumuli localmente prossime ai 60/70cm. Il tutto sarà accompagnato da venti forti meridionali e un sostanzioso calo delle temperature al Nord”.

A Milano, stando alle attuali previsioni, il meteo dovrebbe volgere al peggio dalla giornata di martedì, quando si concretizzeranno le prime piogge che proseguiranno anche mercoledì. Le tendenze per i giorni a ridosso di Pasqua indicano ancora pioggia, si tratta di previsioni che tuttavia potrebbero ancora cambiare.