Maltempo a Milano, previsti temporali forti: scatta l'allerta meteo, ecco le previsioni

Maltempo e nubifragi a Milano. A partire dalle 18 di giovedì 10 settembre entra in vigore una allerta meteo per temporali forti. Il bollettino, pubblicato dalla protezione civile della Regione Lombardia, prevede una criticità ordinaria: codice giallo, livello di pericolo due su quattro. L'allerta sarà in vigore fino alla mattinata di venerdì 11 settembre.

Palazzo marino ha fatto sapere che attiverà il Centro operativo comunale (COC) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro. In campo ci saranno le squadre di Polizia locale, Protezione civile e MM servizi idrici al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza.

Le previsioni meteo

I meteorologi della Regione prevedono "temporali da moderati a forti, sparsi possibili sui settori occidentali ed isolati sulle Prealpi, in particolare tra le ore 20 di giovedì (a partire dall'Appennino pavese, con successivo spostamento da Sud verso Nord-Nordovest) e le ore 08 di venerdì. Nel pomeriggio di venerdì possibili rovesci sparsi sulle Prealpi, ma con bassa probabilità di fenomeni intensi".