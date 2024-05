A Milano è previsto (ancora) un forte temporale: scatta l'allerta meteo

Ancora pioggia, ancora maltempo. Milano sta per essere travolta da un'ondata di maltempo, con precipitazioni intense e temporali. A partire dalle 15 di lunedì 27 maggio, sarà in vigore un'allerta meteo di livello giallo - codice di rischio due su una scala da uno a quattro - per 'temporali forti' diramato dalla protezione civile della regione Lombardia.

Seveso e Lambro saranno sorvegliati, ma i loro livelli idrometrici non dovrebbero crescere in modo tale da dar vita a esondazioni. L’allerta meteo cesserà nella mattinata di martedì 28 maggio, alle 9.

Le previsioni meteo

“Per la restante parte della giornata di oggi 27/05 si prevede un graduale aumento dell'instabilità atmosferica con probabilità di innesco di temporali in sensibile aumento dal tardo pomeriggio - si legge nel documento del centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. Saranno possibili, già nel primo pomeriggio, locali rovesci e isolati temporali sulle zone montane, assenti o solo occasionali sulle aree di Pianura limitrofe. Dal tardo pomeriggio si attende l’aumento della probabilità di temporali, dapprima sulle zone occidentali e successivamente sulle zone centro-orientali. Si attendono venti generalmente deboli, in rinforzo dai quadranti meridionali in montagna, con locali e temporanei rinforzi e raffiche in occasione dei passaggi temporaleschi”.

“Nella prime ore di domani 28/05 prosegue e si esaurisce il passaggio perturbato, con fenomeni temporaleschi ancora possibili ovunque, ma più probabili sulle zone centro-orientali - hanno puntualizzato gli esperti -. Nel resto della giornata si prevedono ancora condizioni di debole instabilità atmosferica che dalla tarda mattinata, ma soprattutto nel pomeriggio e in serata, potrà favorire lo sviluppo di locali rovesci e qualche temporale sulle zone prealpine e occasionalmente sulla pianura. Si prevede vento da Nord in rinforzo su Valchiavenna, mentre sul resto della regione si attende vento in prevalenza debole con rinforzi temporanei e raffiche in occasione dei temporali”.