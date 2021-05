Milano travolta da una perturbazione: una settimana di pioggia e maltempo

Una settimana di pioggia e maltempo. È quello che accadrà a Milano nella settimana dal 10 al 16 maggio. È quello che hanno previsto i meteorologi di 3BMeteo per i prossimi giorni.

"Dopo un weekend caratterizzato da clima primaverile con temperature massime anche superiori ai 22-23°C, la nuova settimana vedrà il ritorno del maltempo sulla Lombardia", ha spiegato il meteorologo Edoardo Ferrara interpellato da MilanoToday. Il grosso dei fenomeni "è atteso nella seconda parte della giornata di lunedì soprattutto dalla sera con piogge e rovesci che potranno essere anche intensi e a sfondo temporalesco, localmente a carattere di nubifragio e con possibili grandinate — ha precisato l'esperto —. Anche la giornata di martedì sarà perturbata con piogge, temporali anche forti e locali grandinate con strascichi fino alla notte, poi è atteso un miglioramento quantomeno parziale, che porterà ad una giornata di mercoledì nel complesso variabile e con piogge sporadiche. Squarci di sole anche giovedì, sebbene con qualche locale piovasco possibile, poi venerdì è attesa una nuova perturbazione".

Il meteo a Milano

"Le prime piogge sulla città di Milano sono attese in forma debole lunedì ma in serata i fenomeni tenderanno ad intensificarsi per assumere carattere di rovescio e risulteranno anche abbondanti andando avanti per tutta la notte — ha precisato Ferrara —. Piogge e rovesci temporaleschi localmente forti e accompagnati da grandinate potranno presentarsi anche e soprattutto martedì, in particolare tra il pomeriggio e la sera, poi in nottata ci sarà un'attenuazione dei fenomeni che condurrà ad una giornata di mercoledì discreta con sole prevalente. Il tempo dovrebbe mantenersi variabile e in prevalenza asciutto anche giovedì, poi venerdì c'è la possibilità di nuove piogge. Il clima — ha concluso il meteorologo — si manterrà molto fresco soprattutto martedì con massime che non andranno oltre i 14-15°C poi è previsto un lieve aumento".