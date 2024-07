A Milano spadroneggerà il caldo (ma potrebbero arrivare i temporali)

Caldo afoso e asfissiante, caldo tipico milanese. È quello che si manifesterà per i prossimi giorni su tutta la Lombardia, qualcosa cambierà nel weekend quando, secondo i meteorologi di 3Bmeteo, potrebbero materializzarsi dei temporali.

“Il campo di alta pressione continuerà a garantire stabilità prevalente nei prossimi giorni, mantenendo un clima molto caldo ed afoso su tutta la Regione - ha fatto sapere Andrea Colombo, meteorologo di 3Bmeteo -. Tuttavia non mancherà qualche occasione per veloci temporali specie in area alpina, più diffusi venerdì quando in serata potranno sconfinare anche sulle pianure orientali”.

A Milano il maltempo potrebbe arrivare nella notte tra sabato e domenica 21 luglio. “Sabato giornata prevalentemente stabile e calda, ma con rischio di qualche temporale serale sulle province occidentali; sarà il preambolo ad un peggioramento ben più deciso atteso per domenica, quando aumenteranno le probabilità per temporali diffusi su gran parte della Lombardia. Fenomeni in questo caso localmente anche intensi. Il tutto sarà poi accompagnato da un calo delle temperature dopo il gran caldo di questi giorni.”

L’apice dell’ondata di calore

Per Milano l’apice dell’ondata di calore sarà venerdì 19 luglio, quando le temperature saranno da “bollino arancione”, secondo la classificazione del Ministero della Salute.

Il "bollino arancione" (livello 2) indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Sav