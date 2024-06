Alluvioni, dalla Regione Lombardia 5 milioni per Seveso, Olona e Lambro

Cinque milioni di euro dalla Regione Lombardia per la manutenzione e la gestione delle opere idrauliche del nodo di Milano. Tradotto, parliamo di opere sul Seveso, il Lambro e l'Olona. Lo ha deliberato la giunta regionale su proposta di Gianluca Comazzi, assessore al territorio. Via libera alla convenzione 2024-2026 per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche per 3,6 milioni. Inoltre, è stato censito un fabbisogno di spesa per la manutenzione straordinaria in relazione alle recenti alluvioni.

Per il 2024 è stato individuato un importo di 1 milione e 265mila euro. La Regione garantirà la copertura stanziando le relative risorse. "La difesa dei nostri territori dai rischi idrogeologici è la priorità per garantire la massima sicurezza a tutti i cittadini", ha commentato Comazzi: "È importante realizzare le opere, ma è fondamentale garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria. Rispondiamo in modo concreto e tempestivo anche ai recenti eventi alluvionali che hanno interessato gravemente l'area milanese al fine di garantire il funzionamento delle aree di laminazione e delle opere idrauliche del nodo idraulico di Milano".