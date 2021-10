Sole e massime di 20 °: le previsioni meteo a Milano per il weekend

Temperature minime basse, ma tempo soleggiato e massime di 20 gradi. Queste le previsioni meteo a Milano e in Lombarida per sabato 16 e domencia 17 ottobre.

Freddo di notte e al mattino

Venerdì 15 ottobre - spiegano i meteorologi di 3B Meteo - le temperature minime saranno ancora in leggero calo in tutta Italia; mentre sabato il termometro salirà, per poi rimanere stabile domenica. Sulla Lombardia, in particolare - precisa Daniele Berlusconi di 3B Meteo - la settimana si conclude col bel tempo grazie a correnti asciutte provenienti da nord; in un contesto che si farà via via più anticiclonico, poi, il weekend e la prima parte della settimana successiva saranno sereni e con tempo soleggiato.

Le temperature saranno piuttosto frizzanti nei valori minimi per via di cieli spesso sereni: il termometro potrà scendere ancora intorno ai 5°C nelle aree di pianura più aperte e intorno allo zero nei fondovalli alpini più freddi; risulteranno comunque gradevoli durante le ore centrali e pomeridiane della giornata, vicine ai 20°C in pianura. Nel corso della settimana che va da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre è comunque previsto un rialzo termico con valori che si porteranno anche sopra le medie del periodo. Dal punto di vista meteo per almeno 5-6 giorni non ci sarà alcuna possibilità di precipitazioni su tutta la Lombardia: per il ritorno di qualche pioggia si dovrà attendere giovedì o venerdì della prossima settimana.

Meteo a Milano

Nel capoluogo lombardo sia sabato sia domenica saranno due belle giornate di sole. Nelle aree periferiche di campagna al mattino presto ci potranno essere foschia e banchi di nebbia. Le temperature minime si aggireranno tra 7 e 10°C, mentre le massime tra 18 e 20°C.