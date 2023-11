Nuova allerta gialla su Milano: occhi puntati su Lambro e Seveso

Ancora allerta gialla a Milano, con rischio idraulico e idrogeologico a partire dalla mattina di giovedì 2 novembre. A dare l’allarme il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della regione Lombardia che avverte anche sulla possibilità di forti temporali. Come per le precedenti allerte, anche in questo caso si consiglia di non sostare sotto alberi, impalcature, cantieri, dehors e tende.

Specialmente dopo l’esondazione del Seveso di martedì, il centro operativo della protezione civile resta in allerta per monitorare i livelli dei fiumi. Secondo quanto riportato da 3B Meteo, le temperature oscilleranno tra i 14 e i 10 gradi. Anche per il prossimo fine settimana sono attese perturbazioni con temperature in lieve diminuzione.