A Milano arriva il gelo invernale: quale sarà la giornata più fredda

Un’afflusso di aria fredda proveniente da nord caratterizza il clima di Milano e della Lombardia in questa seconda settimana del nuovo anno. Diffusa nuvolosità, ma senza particolari fenomeni a parte qualche fiocco di neve che cadrà sui settori prealpini occidentali. Clima sempre più freddo che proseguirà per tutta la settimana, con la seconda metà in cui ci si aspettano schiarite, ma anche gelate notturne. Il giorno più freddo dovrebbe essere il prossimo sabato, 13 gennaio, caratterizzato da cieli sereni, ma con temperature minime di -3°C.

“Durante la giornata di oggi (8 gennaio, ndr) la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1254m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da est-sudest”, fanno sapere gli esperti di 3B Meteo.

Il vero freddo, anche se si tratta di temperature nella norma, dovrebbe arrivare a Milano nella giornata di martedì 9 gennaio, quando il vortice ciclonico sul Sud Italia "si sarà ormai definitivamente allontanato verso la Grecia e la Turchia”. A Milano le temperature dovrebbero andare sotto zero durante la notte, mentre durante il giorno non dovrebbero raggiungere la doppia cifra restando quasi sempre sotto i 10 gradi.