Clima mite su Milano con venti caldi

Torna il clima mite a Milano con temperature sopra la media stagionale. Dopo un assaggio di freddo nella scorsa settimana, nel capoluogo lombardo e sull’intera regione torna il bel tempo, seppur anomalo. Clima asciutto e valori del termometro anche fino ai 17 gradi per via di un afflusso d’aria calda. Come riferiscono gli esperti di 3B Meteo, previste nubi sparse alternate ad ampie schiarite, con un mercoledì caratterizzato da venti di foehn con valori intorno ai 20 gradi.

Un inizio settimana variabile con schiarite a metà giornata di lunedì e una massima fino a 15 gradi. Venti deboli nella mattinata da ovest-sudovest. Leggera nuvolosità in aumento dal pomeriggio, ma nessuna pioggia o temporale all’orizzonte.

Giornate più autunnali sono attese, invece, per il prossimo inizio settimana con un lunedì nuvoloso e il ritorno dei rovesci per il martedì.