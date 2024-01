Fitta nebbia a Milano e livelli di smog alle stelle: le previsioni

L’alta pressione sull’Europa garantirà alla città di Milano tempo stabile fino a inizio febbraio. Ma la protagonista di questi giorni sarà la nebbia. “Tra domenica e l'inizio della nuova settimana alle inversioni termiche si assocerà la formazione di nebbie talora persistenti, più estese e compatte tra le ore notturne e la mattinata”, spiegano gli esperti di 3B Meteo. Oggi, 28 gennaio, le temperature non dovrebbero superare i 6 gradi, o scendere sotto i 2.

Banchi di nebbia consistenti per l’inizio della settimana: “Su basse pianure occidentali e basse pianure orientali tempo nebbioso per gran parte giornata, con tendenza a rasserenamenti in serata”, spiegano. Lunedì la temperatura massima registrata sarà di 5 gradi, la minima di 0.

“La scarsa ventilazione favorirà un graduale accumulo degli inquinanti in atmosfera e dunque un marcato peggioramento della qualità dell’aria”, affermando da 3B Meteo. In effetti, i livelli di Pm10 a Milano sono oltre il limite (50) da quattro giorni. Secondo i dati di rilevamento Arpa, sono stati toccati picchi di 113 in via Senato e 112 in viale Marche. Il rischio è che scattino le limitazione alla circolazione dei veicoli.