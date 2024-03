A Milano pioggia e schiarite: ma il maltempo non è finito

Il maltempo dà una breve tregua a Milano. Lunedì 4 marzo la mattina sarà ancora caratterizzata da precipitazioni "ma con successiva tendenza a miglioramento. Il quale sarà però breve, in quanto martedì si attiverà una certa instabilità pomeridiana-serale accompagnata da piogge e rovesci sparsi, con calo delle temperature. Nei giorni a seguire una breve tregua più stabile grazie al modesto rinforzo dell'alta pressione. Ma a seguire sono attese nuove perturbazioni atlantiche" spiegano gli esperti di 3B Meteo. Per ora la protezione civile, che da giorni conferma l'allerta gialla per rischio idrogeologico, non ha prolungato l'allarme.

"Nel corso della giornata sono previsti 3mm di pioggia. Lunedì la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1814m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest", proseguono gli esperti di 3B Meteo.

"La circolazione depressionaria, responsabile di residuo maltempo al mattino, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di un lento rasserenamento. Nello specifico su basse pianure occidentali e pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio", concludono.