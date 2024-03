A Milano sarà una Pasqua grigia e piovosa, qualche raggio di sole a Pasquetta

Pioggia, tanta pioggia e cielo monocromaticamente grigio. Sono le previsioni per la giornata di Pasqua a Milano secondo i meteorologi di 3Bmeteo.

Tutta colpa di un’area di bassa pressione che abbraccia la Lombardia determinando “una giornata di tempo instabile con piogge ed acquazzoni, in momentanea attenuazione pomeridiana - hanno spiegato gli esperti meteo -. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; su pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio; sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Piogge e rovesci anche temporaleschi in serata; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sulle Alpi Retiche giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 1950 metri”.

La situazione potrebbe migliorare leggermente nella gironat di Pasquetta. “Lunedì la circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali in attenuazione, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera”. A Milano, stando alle attuali previsioni, potrebbe piovere all’alba, tra le 4 e le 5 del mattino. Successivamente potrebbe affacciarsi un timido sole, ma alcuni scrosci potrebbero verificarsi nella tarda mattinata e più precisamente tra le 11 e le 13.