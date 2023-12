A Milano (forse) sta per arrivare la neve

Per il ponte di Sant’Ambrogio Milano regalerà cieli tersi e sole, anche se con temperature gelide. La temperatura massima, come riportato da 3B Meteo, sarà di 8 gradi, la minima scenderà di un grado sotto lo zero. Attenzione al ghiaccio che si formerà sulle strade.

“Su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle basse pianure orientali tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino”, spiegano gli esperti di 3B Meteo.

Ma la neve?

Sebbene qualche spolverata si sia vista anche a bassa quota nei giorni scorsi, la neve attesa non è ancora arrivata. Il giorno giusto potrebbe essere l’8 dicembre. Previste deboli nevicate per l'intera giornata e 6mm di pioggia. “La temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 521m. La fredda circolazione depressionaria abbraccia ancora la Regione determinando nevicate per gran parte della giornata, tuttavia di debole intensità”, confermano i meteorologi.