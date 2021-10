Nuvole e pioggia: le previsioni meteo a Milano

Nuvolosità in aumento tra mercoledì pomeriggio e giovedì, con qualche possibile pioggia. Queste le previsioni meteo a Milano per la penultima settimana di ottobre.

Il tempo - segnala Federico Brescia di 3b Meteo - nei prossimi giorni sarà di una certa variabilità, con un peggioramento sulla città segnato da un aumento delle nubi. Giovedì, in particolare, non si escludono deboli piovaschi; mentre piogge più decise cadranno solo nelle aree settentrionali del Milanese. In città e sulle pianure, comunque, non mancheranno delle pause asciutte. E nel weekend il tempo tornerà stabile, con il sole ma anche tante nubi. Nel complesso le temperature saranno stazionarie, con minime tra 10 e 13°C e massime tra 17 e 20°C.

Il meteo in Lombardia

Nelle prossime ore l'Italia sarà interessata da correnti di origine atlantica decisamente più instabili, pronte a fare ingresso sul Mediterraneo. In Lombardia si potrà osservare già dalla giornata di mercoledì un graduale aumento della nuvolosità, seppur ancora senza rovesci. Soltanto dalla sera faranno la comparsa i primi piovaschi, in particolare su Alpi Nord-occidentali e Prealpi Centro-occidentali.

Ma a segnare un peggioramento, come a Milano, sarà la giornata di giovedì, quando Alpi, Prealpi e alte pianure vedranno piogge con accumuli fino a 10-20 mm; rimarrà più asciutto sulle pianure meridionali. Da metà giornata, poi, sono attese schiarite, soprattutto sui settori occidentali; ancora deboli piogge, invece, si riverseranno su Alpi, Prealpi e zone orientali della Regione. La serata sarà più instabile sulle basse pianure dove sono attese piogge sparse.

Da venerdì mattina è atteso un netto miglioramento delle condizioni meteo, in vista di un weekend stabile e asciutto, con qualche nebbia possibile nelle ore mattutine. Le temperature non subiranno grosse variazioni.