Che tempo fa a Milano nel weekend del 1 maggio

Come sarà il tempo a Milano per il weekend del 1 maggio? Sul capoluogo lombardo il weekend si preannuncia instabile a causa di un veloce peggioramento che si manifesterà principalmente tra il pomeriggio di sabato e la prime ore di domenica: piogge sparse e qualche acquazzone più deciso, poi nuove schiarite nella seconda parte della domenica. Clima gradevole seppur con un modesto abbassamento dei valori massimi che torneranno sulla soglia dei 19-21°C, sottolinea il meteorologo Andrea Colombo di 3BMeteo.it.

Sulla Lombardia il weekend del primo maggio vedrà un veloce peggioramento che porterà qualche pioggia di modesta entità, preziosa ma senz'altro poco incisiva nel contesto generale siccitoso nel quale ci troviamo. Dopo un venerdì ancora stabile e con Sole prevalente specie al pomeriggio, sabato nubi in aumento e qualche pioggia dapprima su Alpi e Prealpi; a seguire, nel pomeriggio-sera, estensione anche alle pianure. Fenomeni al più moderati e a carattere intermittente, che proseguiranno anche nella notte su domenica con le ultime gocce nel primo mattino.

Seguirà un graduale miglioramento durante il pomeriggio di domenica, con ritorno del Sole ed ampie schiarite specie sulle pianure; residua variabilità solo in montagna. Temperature in diminuzione di qualche grado nei valori massimi, che si porteranno intorno ai 18-21°C. Nella prossima settimana si preannuncia un'alternanza tra fasi soleggiate e veloci break instabili con acquazzoni soprattutto in montagna e solo occasionalmente in pianura; il tutto con rialzo termico su valori superiori ai 21-22°C. .