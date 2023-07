Caldo infernale a Milano: attesi picchi di 38°

Una nuova ondata di caldo travolgerà Milano. L'aumento delle temperature, registrato già nel week-end, nella settimana dal 17 al 21 luglio non risparmierà il capoluogo lombardo, dove sono attesi picchi fino a 38°C.

"Giorno dopo giorno - scrive 3B Meteo a proposito del caldo imminente in tutta Italia - saliranno le temperature minime e con esse il tasso di umidità, rendendo sempre più elevato il disagio per l'afa, soprattutto dopo il tramonto, quando i valori saranno ancora alti avendo da poco raggiunto i massimi giornalieri. Saliranno anche le massime, destinate a raggiungere livelli eccezionali portandosi anche a più di 10°C oltre alle medie del periodo, con la possibilità che vengano battuti alcuni record assoluti di temperatura verso la metà della settimana".

Per quanto riguarda la nostra città, tra sabato 15 e domenica 16 luglio, si è registrata una rimonta dell'anticiclone africano. A questa si dovrà la nuova ondata di caldo "con temperature e afa in aumento e valori fino a 35-37°C in pianura all'inizio della nuova settimana", come scrivono i meteorologi di 3b Meteo. Tra lunedì 17 e venerdì 21 luglio, le minime si assesteranno sui 20 gradi C°, mentre le massime potranno raggiungere i 38. Il tempo sarà prevalentemente sereno e soleggiato, a eccezione di venerdì, quando sono possibili rovesci. Per i giorni a venire l'allerta meteo prevista è quella legata all'afa.