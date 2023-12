Milano inaugura la stagione della nebbia

A Milano torna la nebbia fitta per un fine settimana all’insegna del tempo instabile. Questo sabato la visibilità è ridotta con la nebbia che si alza durante la giornata per lasciare spazio a un cielo nuvoloso e piogge nel pomeriggio e nella serata. Temperature tipiche invernali che si alzeranno lievemente nel corso di domani.

Anche domenica mattina si attendono banchi di nebbia in città, ma nel pomeriggio tornerà il sole “ma nella notte sono previste nuove precipitazioni”, spiegano gli esperti di 3B Meteo che evidenziano “un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie e Prealpi orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle basse pianure orientali giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio”.

Ancora nebbia a inizio settimana. Lunedì non sono previste piogge, ma la temperatura minima sarà di un grado.