Milano, Burian porta anche la neve: ecco i primi fiocchi, previsti due centimetri

A Milano nevica. I primi timidi fiocchi hanno iniziato a cadere al suolo intorno alle 20.45 di venerdì 12 febbraio.

Per il momento non sono previsti accumuli significativi al suolo: secondo le previsioni di 3BMeteo sulle strade della città dovrebbero accumularsene circa un paio centimetri, il giusto per creare un po' di atmosfera senza creare significativi disagi alla circolazione.

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...

Grande freddo: Milano travolta da Burian

abato — secondo le ultime previsioni di 3Bmeteo — Milano si sveglierà con zero gradi e la colonnina di mercurio non supererà i tre gradi durante tutto l'arco della giornata, nell'hinterland invece le temperature saranno ancora più rigide e potrebbero toccare anche i -4. Un ulteriore calo termico dovrebbe verificarsi nella notte di San Valentino quando all'ombra della Madonnina si toccheranno i -4 gradi.

L'inverno non è affatto finito, anzi. Le temperature si manterranno sotto la media sia lunedì che martedì 16 febbraio ma con valori in leggerissimo aumento, un graduale ritorno alla normalità dovrebbe avvenire a partire da metà settimana. Per la primavera, quella vera, non resta che aspettare (forse) fino a marzo.