È (forse) il giorno della neve a Milano

A Milano potrebbe arrivare la neve nella giornata di giovedì 15 dicembre, ma non è ancora chiaro quando e in che misura. Tutto dipenderà da come evolverà la situazione nelle prossime ore. "La presenza di aria piuttosto fredda, accumulata in Pianura Padana, favorirà nevicate a quote molto basse se non a tratti in pianura su alcune aree del Nord - ha spiegato Edoardo Ferrara, meteorologo di 3Bmeteo -. Coinvolto in primis il Piemonte, con neve un pò su tutti i settori e accumuli mediamente compresi tra 5 e 10cm, anche superiori sulle Langhe man mano che ci si avvicina all'Appennino; accumuli invece talora inferiori alle basse quote tra Biellese, Novarese e Verbano-Cusio-Ossola. Neve dunque in città come Torino, Asti, Vercelli, Alessandria, Cuneo, Domodossola, a tratti anche Novara e Biella".

Per quanto riguarda Milano e l'hinterland, invece, fare previsioni è estremamente complicato: "Sulla Lombardia occidentale, l'area che va da Bergamo verso la Lomellina, la colonna d'aria non sarà sufficientemente fredda da garantire con certezza la neve fino in pianura, ma neanche sufficientemente mite da scongiurare questa possibilità. Ci ritroveremo in quella che viene definita omotermia, ovvero una temperatura costante con la quota: in questo caso temperatura attorno allo 0°C dai 300-500m fino a 1800-2000m. La tenuta della neve fino in pianura dipenderà dunque dalla tenuta fredda di questa colonna d'aria a livello locale e soprattutto dall'intensità delle precipitazioni (tanto più la precipitazione sarà intensa, tanto più probabile che rimanga neve fino in pianura). La neve sarà dunque più probabile tra Lomellina, ovest Milanese, Varesotto e pianura Pavese, con accumuli anche di qualche centimetro".

In serata è prevista pioggia mista a neve o neve a tratti in serata. Quasi sicuramente non ci saranno accumuli, i fiocchi cadranno dal cielo regalando un'atmosfera decisamente natalizia ma non dovrebbero causare disagi eclatanti.