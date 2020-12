Meteo Milano, il 2021 si apre con la neve: previste nevicate per il giorno di Capodanno

Milano ritorna in "zona bianca". Venerdì, giorno di Capodanno, sul capoluogo meneghino dovrebbero infatti tornare a cadere i fiocchi di neve. Dopo la nevicata di lunedì scorso - con accumuli al suolo di oltre 20 centimetri e qualche disagio, innegabile - il meteo dovrebbe concedere il cielo nel primo giorno del nuovo anno.

Le previsioni sembrano lasciare poco spazio ai dubbi. Gli esperti di 3bMeteo sottolineano che "continuerà anche all'inizio del nuovo anno l'attività della grande area depressionaria atlantica, posizionata su tutta Europa, con centro sul Mare del Nord. Manterrà attivo un teso flusso di correnti mediamente occidentali sul Mediterraneo e sull'Italia, al cui interno transiteranno impulsi perturbati che coinvolgeranno a più riprese molte delle nostre regioni, determinando diverse fasi instabili fino all'inizio dell'anno".

"L'aria in circolazione - prosegue il bollettino - si manterrà ancora abbastanza fredda da favorire nevicate a bassa quota o localmente in pianura, in corrispondenza dei passaggi instabili".

E Milano non farà eccezione. La sera e la notte di San Silvestro dovrebbero essere all'insegna della pioggerellina e del freddo, mentre dalla tarda mattinata del 1 gennaio 2021 dovrebbe arrivare la neve, che diventerà un po' più copiosa nel pomeriggio.

"Su Milano fase di tregua il 31 dicembre, con tempo asciutto, qualche schiarita e temperature in lieve ripresa. L'inizio del nuovo anno vedrà invece un nuovo peggioramento, che coinvolgerà in modo diffuso la Lombardia portando nuovamente neve in pianura sui settori centro-occidentali, quindi con possibilità di neve anche sul capoluogo", spiegano da 3bMeteo. Le temperature si manterranno tra zero e due gradi e gli accumuli al suolo dovrebbero essere non eccessivi.