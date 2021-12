Previsioni meteo Milano, domani nuova nevicata?

La neve è pronta a concedere il bis? Dopo la "spolverata" di mercoledì, a Milano potrebbe cadere nuovamente la neve. La seconda possibile nevicata dell'anno è attesa per venerdì 10 dicembre, quando i fiocchi potrebbero imbiancare di nuovo la città.

"L'arrivo di una nuova perturbazione - si legge nelle previsioni di 3Bmeteo - provocherà un incremento della nuvolosità su tutta la regione, con deboli precipitazioni che interesseranno principalmente i settori alpini e le pianure meridionali, nevose fino a quote di pianura".

Neve a parte, le temperature saranno decisamente "rigide", assicurano gli esperti, "con gelate diffuse tra notte e mattina, valori minimi fino a -4/-8°C e valori massimi in diminuzione, compresi entro 3/5°C". A Milano, stando al bollettino, dopo una mattinata con cielo coperto, la neve potrebbe cadere attorno ad ora di pranzo. Non sono comunque previsti accumuli significativi.

Un po' quanto accaduto nel giorno dell'Immacolata, quando la "dama bianca" ha regalato scorci suggestivi ai tanti milanesi in giro per il giorno di festa, ma senza creare grossi disagi in città.