Milano, arriva la neve? Le previsioni meteo per oggi e domani

I primi fiocchi in città? Tra oggi, lunedì 16 gennaio, e domani, martedì 17, a Milano potrebbe cadere la prima neve dell'anno. Gli esperti segnalano, infatti, l'arrivo di correnti artiche sul Nord Italia che potrebbero portare sotto la Madonnina nevicate, seppur deboli.

"A Milano e in Lombardia nuova settimana più invernale a causa della discesa di aria più fredda artica verso il Mediterraneo che rinvigorirà un vortice di bassa pressione sul Nord Italia, responsabile di nuovi fenomeni a più riprese con nevicate in calo fino a quote collinari o a tratti in pianura, soprattutto nella giornata di martedì", si legge sul sito di 3bmeteo. "Oggi cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano, sono previsti 0.6mm di pioggia nelle prossime ore. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1110m", il bollettino per lunedì.

Martedì, invece, nel capoluogo meneghino "cieli grigi o nebbiosi al mattino, peggioramento dal pomeriggio con piogge e rovesci anche temporaleschi, in trasformazione a neve dalla sera". La massima sarà di 4 gradi, la minima di 1. "La pressione cede rapidamente favorendo l'ingresso di aria via via più umida responsabile di debole nevicate dal pomeriggio - le previsioni dei meteorologi -. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi al mattino con tendenza a deboli nevicate dal pomeriggio, sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco".