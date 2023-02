A Milano dovrebbe arrivare la neve

Per il momento il condizionale è d'obbligo, ma domenica 26 febbraio potrebbe nevicare a Milano. Non sarà una nevicata epocale: cadrà giusto qualche fiocco (inizialmente misto a pioggia), una quantità che regalerà un po' di atmosfera senza creare eccessivi disagi.

La nevicata di domenica sarà causata dall'ingresso di aria molto fredda di matrice artica da nord. "Questa dinamica favorirà dunque nevicate a quote basse al Centro e a tratti in pianura al Nord - ha precisato il meteorologo di 3Bmeteo Edoardo Ferrara -. Se l'impianto generale è confermato, rimane invece ancora un margine di incertezza piuttosto ampio sull'esatta collocazione del vortice di bassa pressione che andrà generandosi attorno alla Corsica per interazione tra il flusso freddo e il Mediterraneo. Proprio da questo dipenderà tutta la distribuzione, l'entità e la quota delle nevicate: quanto esporremo di seguito dunque andrà ancora presa come una linea di tendenza e non di una previsione definitiva, che potrebbe dunque subire ulteriori sostanziali modifiche nei prossimi aggiornamenti".

Secondo i meteorologi ci sarà una nevicata importante su Liguria e Piemonte. "Accumuli anche di oltre 20-30cm potrebbero registrarsi su entroterra genovese, savonese e in generale su Langhe e Cuneese - ha puntualizzato l'esperto -. Nevicate anche su resto del Piemonte, Valle d'Aosta e a tratti possibili anche sulla Riviera Ligure: neve dunque non esclusa a Savona, Genova, ma anche in altre località sotto l'impeto di freddi venti di tramontana scura (rischio bufere sull'Appennino retrostante). Discrete possibilità di neve a tratti in pianura anche su Emilia centro-occidentale, specie sui settori prossimi l'Appennino, mentre per la Lombardia il quadro risulta più complesso, ma anche in questa regione dovrebbero concretizzarsi nevicate a tratti in pianura pur con accumuli decisamente inferiori rispetto al Piemonte. Tra le città ad oggi che dovrebbero vedere la neve in primis Cuneo, ma anche Alessandria, Asti, Torino,(anche con discreti accumuli), Vercelli, Novara, Aosta. A seguire, con maggiore margine di incertezza, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Pavia, Milano, Bergamo, Monza, Lecco, Como, Lodi; fiocchi non esclusi anche tra Modena e Bologna".