Pioggia e neve (ma solo vicino a Milano): cosa succederà nel ponte dell'Immacolata

A Milano pioggia e temperature tipicamente invernali, a qualche chilometro dalla metropoli lombarda invece cadrà la neve. Sarà un ponte dell'Immacolata caratterizzato dal maltempo quello del 2022. Tutto "merito" di una zona di bassa pressione sulla penisola iberica che sta condizionando il meteo "invaiando una serie di perturbazioni verso l'Italia - ha precisato Lorenzo Bardellino, meteorologo di 3Bmeteo -. Queste agiranno sulle Alpi supportate da un carico di aria fredda che dall'Artico si spingerà verso sud fino all'Europa centrale, lambendo il Nord Italia. La prima perturbazione della serie è attesa dalla serata dell'8 dicembre a partire dal Nordovest e sarà foriera di nevicate sulle Alpi occidentali e sulle vette dell'Appennino settentrionale, prima di intensificarsi nella giornata successiva. Già sul finire della giornata le nevicate potrebbero farsi più insistenti sulle Alpi Marittime e Cozie, dove sulle vette potrebbero accumularsi i primi 10cm".

Nella giornata di venerdì 9 dicembre la perturbazione si estenderà su tutto il nord Italia " e l'aria fredda in gioco permetterà alla neve di cadere fino a quote basse in particolare al Nordovest, dove al mattino i fiocchi potrebbero imbiancare anche la pianura del Cuneese, anche con uno strato di circa 5cm a Cuneo città e possibili fiocchi misti a pioggia a Torino - ha precisato il meteorologo -. Neve a tratti mista a pioggia non esclusa anche in città come Asti, Alessandria, Alba e Novara; neve a Domodossola".

Sabato la depressione iberica si sposterà verso il mediterraneo centrale "accompagnando una nuova perturbazione a breve distanza, responsabile di altre nevicate che questa volta si concentreranno soprattutto sulle Alpi centro-orientali", ha puntualizzato Bardellino.

A Milano non cadrà neanche un fiocco di neve ma in compenso la città sarà bagnata dalla pioggia. Le precipitazioni, secondo le previsioni di 3Bmeteo, saranno abbondanti nella notte tra giovedì e venerdì e per tutta la giornata del 9 dicembre. Anche il fine settimana sarà caratterizzato dal maltempo, con piogge che si trascineranno fino a domenica sera. Lunedì, invece, il meteo dovrebbe migliorare ma è previsto un deciso calo termico: le minime scenderanno a quota -3 mentre le massime non andranno oltre i 5 gradi.