A Milano potrebbe scendere la prima neve

In questa settimana potrebbe esserci la prima pioggia mista neve a Milano. L'irruzione d'aria fredda che sta interessando il Nord Italia da qualche giorno potrebbe portare giovedì in città e nell'hinterland, infatti, nevischio senza particolari accumuli.

"Già martedì mattina qualche fiocco svolazzante potrebbe interessare Milano - sottolineano a MilanoToday Edoardo Ferrara e Lorenzo Badellino di 3BMeteo.com -, si tratterebbe di nevischio ma senza accumulo. Poi per giovedì confermata una nuova e più incisiva perturbazione con precipitazioni più consistenti e diffuse, che potranno assumere a tratti carattere nevoso tra Lomellina e Pavese, ma episodi di pioggia mista a neve non sono esclusi anche a Milano, ad ora però senza accumuli, specie in serata, con le temperature che risaliranno sopra lo zero".

In questa settimana di giorno le temperature si manterranno tipicamente invernali, tra i 2 e 4 gradi, con possibili gelate notturne.