A Milano arriverà la neve (secondo i meteorologi)

A Milano dovrebbe arrivare la neve. Il condizionale è d'obbligo ma nella notte tra mercoledì e giovedì 19 gennaio potrebbero cadere alcuni fiocchi all'ombra della Madonnina. Il fatto è stato reso noto dagli esperti di 3Bmeteo. Non sarà una nevicata importante, a Milano dovrebbe cadere qualche fiocco, il giusto per creare un po' di atmosfera ma senza causare disagi alla circolazione.

"Secondo gli ultimi aggiornamenti anche le pianure lombarde potranno vedere tra la prossima notte e la mattina di domani neve o pioggia a tratti mista neve, in particolare Pavese Lodigiano, Cremonese, fiocchi non esclusi anche tra Milano e Bergamo ma senza accumulo", ha precisato Edoardo Ferrara di 3Bmeteo.

La spiegazione scientifica: cosa succederà

"Tra la prossima notte e nel corso di domani un minimo depressionario in formazione sul Ligure e in movimento verso il Centro, con il supporto di un nucleo d'aria gelida in quota (fino a -35-/-36°C a 5500m) causerà instabilità nevosa fino a quote collinari e localmente pianeggianti sul Nord-Est, in Emilia Romagna, in Liguria, sulla bassa Lombardia e in generale al Centro - ha puntualizzato Ferrara -. La neve cadrà dunque a tratti in pianura in primis sull'Emilia centro-occidentale, ma localmente anche su medio-bassa Lombardia e medio-basso Veneto".

Tra le città che potrebbero essere imbiancate figurano Pavia, Piacenza, Parma, Modena, Reggio Emilia, Bologna, "con accumuli variabili tra 1 e 8cm a seconda delle zone, in aumento in prossimità della pedemontana appenninica (sull'Appennino tosco-emiliano accumuli anche superiori ai 15-20cm dagli 800-1000m di quota) - ha evidenziato Ferrara -. Neve a tratti non esclusa anche tra Cremona, Mantova, su basso Veronese e ovest Rodigino, mista a pioggia tra Vicenza, Padova, Venezia, forse Verona e Ferrara. Sul resto del Nordest fiocchi solo a quote collinari. Da segnalare neve a quote collinari anche sulla Liguria centro-orientale con possibili temporali, grandine, graupel e neve bagnata a tratti non esclusa mista a pioggia anche sulla riviera in prossimità di Genova".