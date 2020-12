Confermata la neve in arrivo su Milano, temperature in picchiata

Tra domenica e lunedì si aspetta sulla Lombardia una nevicata, in linea pienamente con il periodo. Nelle scorse ore è stato organizzato da Palazzo Marino il tavolo neve a seguito delle ultime previsioni metereologiche. Al tavolo, presieduto dalla vicesindaco Anna Scavuzzo e dall'assessore alla Mobilità Marco Granelli, presenti tutte le direzioni comunali interessate, la Protezione civile e le partecipate A2A, Amsa, Atm ed MM. È stato condiviso il piano di azioni che verranno messe in campo tempestivamente nelle ore precedenti alla perturbazione e che interessano tutto il territorio cittadino, con l'obiettivo di non creare disagi per l'accumulo di neve. In particolare, è stato già diramato agli amministratori di condominio l'avviso, in caso di calo delle temperature, di spargere il sale nelle parti di strade e marciapiedi antistanti gli stabili privati e di provvedere allo sgombero della neve in caso di precipitazioni abbondanti.

Le previsioni

Sabato 26 dicembre, secondo gli esperti di 3BMeteo, sarà l'unica giornata soleggiata. "Giornata ampiamente soleggiata sulla Lombardia, con cieli sereni o poco nuvolosi da mattino a sera, pur con qualche sottile velatura in giornata. Aria fredda, gelate mattutine anche diffuse. Valori diurni sui 6-8°C. Ventilazione debole in pianura, in indebolimento anche in quota", spiegano.

La neve farà capolino da domenica 27 dicembre. "Nottata serena con gelate diffuse. Tra mattino e pomeriggio rapido aumento della nuvolosità, fino a cieli coperti e a seguire prime deboli precipitazioni in risalita da sud, inizialmente sui settori occidentali e in estensione altrove nelle ore serali. Neve fino in pianura", sottolineano

Infine lunedì, dove potrebbero esserci precipitazioni "non lievi" anche in pianura. "Tempo perturbato sulla Lombardia con nevicate moderate fino in pianura sui settori centro-occidentali della regione; neve frammista a pioggia tra mantovano e bresciano. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dal pomeriggio. Clima freddo, valori diurni intorno 0-1 gradi", concludono.