A Milano dovrebbe arrivare la neve: ecco cosa dicono le previsioni

A Milano dovrebbe arrivare la neve. Il condizionale è d'obbligo ma la data da cerchiare in rosso è quella di giovedì 30 novembre, secondo i meteorologi di 3Bmeteo. Non sarà una nevicata epocale, anzi: cadrà giusto qualche fiocco (probabilmente misto a pioggia), una quantità modica in grado di creare un po' di atmosfera natalizia ma senza creare eccessivi disagi.

La Lombardia sarà colpita da una vera e propria "sciabolata artica". Sulla regione "è atteso un peggioramento del tempo tra giovedì e venerdì, dopo un mercoledì ancora in gran parte soleggiato (nubi in aumento solo dalla sera) - ha spiegato Andrea Colombo di 3Bmeteo -. Stante l'aria fredda preesistente, nelle prime ore di giovedì 30 novembre la neve scenderà fino a quote di bassa collina, indicativamente attorno ai 400m di quota, ma qualche fiocco di neve non è escluso anche lungo la fascia pedemontana (150-200m di quota). Rapido rialzo della quota neve in giornata, oltre i 1000m. Il fondovalle valtellinese avrà possibilità di registrare un modesto accumulo nevoso al suolo fino al primo pomeriggio, non più di qualche centimetro. Pioggia sul resto delle pianure".

Non solo. "Venerdì 1 dicembre subentrerà una seconda perturbazione la quale manterrà condizioni di tempo instabile o perturbato, con pioggia in pianura e neve in montagna, anche abbondante oltre i 2000m di quota (30-40 cm) - ha precisato il meteorologo -. Clima tipico invernale, con temperature diurne non oltre i 5-7°C in pianura. Il weekend si prospetta più soleggiato, con le ultime residue piogge non escluse nella prima parte di sabato ma saranno in rapido allontanamento verso est. A seguire ampie schiarite, cieli limpidi e aria tersa. Nuovo rinforzo dei venti da nord proprio durante il weekend, al seguito della perturbazione".

Neve a Milano: le previsioni

"Giovedì tra notte e mattino pioggia debole, non escluso qualche fiocco di neve tra la pioggia - ha precisato Andrea Colombo -. A seguire solo pioggia ma clima freddo. Venerdì tempo perturbato con precipitazioni intermittenti, per lo più deboli-moderate. Migliora nel weekend. Clima tipico invernale, con calo dei valori massimi tra giovedì e venerdì.