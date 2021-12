Arriva la sciabolata artica: prevista neve a Milano. Ecco le previsioni

A Milano potrebbe nevicare l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata. Il condizionale in questi casi è d'obbligo ma le previsioni del meteorologo di 3Bmeteo Lorenzo Bardellino lasciano poco spazio all'immaginazione, anzi. Tutto merito di un fronte di aria artica che sta per irrompere sull'Italia.

"L'ingresso di una perturbazione atlantica proprio per l'8 dicembre a partire dal Nord-Ovest, sarà responsabile di un peggioramento con piogge in Liguria, nevicate sulle Alpi, ma possibili anche in pianura su Piemonte ed ovest Lombardia, a causa della presenza di un solido cuscino di aria fredda nei bassi strati generatosi con le recenti irruzioni artiche - ha puntualizzato Bardellino -. Piogge dovrebbero invece estendersi ad est Lombardia e pianura padano-veneta".

Grafico - Le previsioni di 3Bmeteo

La neve, nel dettaglio, dovrebbe iniziare a cadere con le prime luci dell'alba dopo una notte in cui - sempre secondo le previsioni odierne - sarà bagnata da qualche goccia di pioggia. Gli esperti di 3Bmeteo prevedono che nella mattinata dell'8 dicembre cadranno circa 2 centimetri di neve; nel pomeriggio - invece - le precipitazioni dovrebbero essere più abbondanti (poco meno di 5 centimetri) per poi diminuire nuovamente nella serata (altri 3,4 centimetri).