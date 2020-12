Meteo a Milano, weekend di sole con temperature basse e neve da lunedì

Una giornata di sole ma con temperature molto basse sabato 26 dicembre, un cielo sereno che va ad annuvolarsi il 27 dicembre e una nevicata dalla notte di domenica fino al pomeriggio di lunedì 28 dicembre. Queste le previsioni del tempo a Milano per i giorni dopo Natale. Il Comune si è già attivato con il piano neve.

In città con il calo delle temperature, verrà sparso sale nelle parti di strade e marciapiedi antistanti gli stabili privati e, nel caso di precipitazioni abbondanti, si provvederà allo sgombero della neve.

Le previsioni

Santo Stefano tanto Sole e aria fredda - scrive 3B Meteo -. A seguire sopraggiungerà una forte perturbazione nord-atlantica, tra il 27 e il 28 dicembre, con nevicate fino in pianura, Milano compresa.

Sabato i milanesi potrano godersi un sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 7.7°C, la minima di -0.3°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da sud-sudest.

La neve dovrebbe arrivare nella notte di domenica 27 dicembre. "Nottata serena con gelate diffuse. Tra mattino e pomeriggio rapido aumento della nuvolosità, fino a cieli coperti e a seguire prime deboli precipitazioni in risalita da sud, inizialmente sui settori occidentali e in estensione altrove nelle ore serali. Neve fino in pianura", sottolineano i meteorologi.

Infine lunedì, potrebbero esserci precipitazioni più importanti anche in pianura. "Tempo perturbato sulla Lombardia con nevicate moderate fino in pianura sui settori centro-occidentali della regione; neve frammista a pioggia tra mantovano e bresciano. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dal pomeriggio. Clima freddo, valori diurni intorno 0-1 gradi", concludono gli esperti.