Neve arriva a Milano e in Pianura mercoledì 8 dicembre

In arrivo la neve a Milano e in tutta la Lombardia. E' confermata, con un'attendibilità vicina al 70%, la prima nevicata in Pianura dell'anno, nella notte tra il 7 dicembre (Sant'Ambrogio) e poi tutto l'8 dicembre, mercoledì dell'Immacolata.

Tra martedì e mercoledì, infatti, riporta 3BMeteo, la perturbazione nord-atlantica farà il suo ingresso sul Nord-Italia portando un diffuso peggioramento del tempo, con neve fino in pianura su gran parte della Lombardia, Milano compresa, ad eccezione delle estreme pianure orientali tra Garda e mantovano. Temperature in marcata diminuzione: sottozero a Milano nella notte e poco sopra lo zero di giorno.

Potrebbero esserci accumuli fino a 10 centimetri. Poi, nei giorni successivi, il tempo migliora con ampie schiarite, ma permangono temperature basse con nebbie.