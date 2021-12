Ritorna la neve a Milano: le previsioni meteo

Venerdì 10 dicembre sulla città di Milano dovrebbe ritornare la neve, anche se in forma "debole". Le previsioni meteo sono tutte in linea con questa tendenza. Dopo la prima nevicata arrivata durante il ponte dell'Immacolata, la Madonnina si prepara ad accogliere la seconda "spolverata" della stagione.

"A Milano oggi (venerdì, ndr) cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Ampie schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia e 0.7cm di neve nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 2°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 446m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da est nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da nordest. Allerte meteo previste: neve". È quanto scrivono gli esperti di 3bMeteo.

Anche le previsioni di Arpa Lombardia viaggiano nella stessa direzione: "È atteso l'arrivo di una nuova perturbazione con precipitazioni deboli e locali, ancora una volta nevose fino a quote molto basse", scrivono. Gli esperti dell'agenzia regionale scrivono poi del rischo "gelate a tutte le quote nella notte, rischio ghiaccio sui settori ancora innevati".

Si ricorda che, per quanto riguarda gli stabili privati lo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti compete agli stessi proprietari. Al Comune aspetta invece il compito di spargere il sale sulle strade e nei punti critici per la mobilità anche pedonale come le fermate Atm di superficie e della metropolitana, gli accessi alle scuole, ai servizi sanitari, le aree dei mercati scoperti.

Per segnalazioni relative all'emergenza neve, come la pulitura delle strade e dei marciapiedi di competenza pubblica, la rimozione di rami o piante danneggiate o pericolanti, cittadini e cittadine possono scrivere all'indirizzo mail protezionecivile@comune. milano.it.