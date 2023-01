Neve a Milano: le previsioni meteo

Da giorni gli esperti del meteo annunciano l'arrivo di una possibile nevicata su Milano, la prima del 2023. Giovedì mattina su alcune zone della città e del Milanese è caduta un po di neve mista a pioggia. Secondo i meteorologi di 3Bmeteo anche le pianure lombarde avrebbero potuto vedere tra la notte e la mattina un po' di neve o pioggia a tratti mista neve, in particolare Pavese Lodigiano, Cremonese, fiocchi non esclusi anche tra Milano e Bergamo ma senza accumulo. E così, è stato.

La spiegazione scientifica: cosa succederà

"Un minimo depressionario in formazione sul Ligure e in movimento verso il Centro, con il supporto di un nucleo d'aria gelida in quota (fino a -35-/-36°C a 5500m) causerà instabilità nevosa fino a quote collinari e localmente pianeggianti sul Nord-Est, in Emilia Romagna, in Liguria, sulla bassa Lombardia e in generale al Centro - ha puntualizzato Ferrara -. La neve cadrà dunque a tratti in pianura in primis sull'Emilia centro-occidentale, ma localmente anche su medio-bassa Lombardia e medio-basso Veneto".

Tra le città che potrebbero essere imbiancate figurano Pavia, Piacenza, Parma, Modena, Reggio Emilia, Bologna, "con accumuli variabili tra 1 e 8cm a seconda delle zone, in aumento in prossimità della pedemontana appenninica (sull'Appennino tosco-emiliano accumuli anche superiori ai 15-20cm dagli 800-1000m di quota) - ha evidenziato Ferrara -. Neve a tratti non esclusa anche tra Cremona, Mantova, su basso Veronese e ovest Rodigino, mista a pioggia tra Vicenza, Padova, Venezia, forse Verona e Ferrara. Sul resto del Nordest fiocchi solo a quote collinari. Da segnalare neve a quote collinari anche sulla Liguria centro-orientale con possibili temporali, grandine, graupel e neve bagnata a tratti non esclusa mista a pioggia anche sulla riviera in prossimità di Genova".