Ancora neve, i primi fiocchi imbiancano l'hinterland di Milano

Era stata annunciata dai meteorologi e anche questa volta la neve è arrivata nel milanese. Con le prime luci di venerdì 4 dicembre ha iniziato a nevicare su buona parte dell'hinterland Nord-Ovest di Milano.

Per ora non è ancora caduto nessun fiocco all'ombra della Madonnina ma nelle prossime la situazione potrebbe cambiare. Gli esperti di 3Bmeteo hanno scritto che potrebbe cadere pioggia mista a neve a partire dalle 10, salvo poi andare in acqua a partire dalle 13. Non dovrebbe esserci nessuna difficoltà per la circolazione, quindi.

Non sono i primi fiocchi della stagione, un'altra timida nevicata ha imbiancato la città nella giornata di mercoledì 2 dicembre. Anche in quel caso la nevicata non aveva causato difficoltà per la circolazione ma aveva ripulito l'aria della metropoli dal Pm10, da giorni oltre la soglia di allarme.