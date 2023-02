Dopo la neve, pioggia e temperature ancora giù: le previsioni meteo a Milano

Pioggia e nuvole accompagneranno il lunedì dei milanesi. Dopo la debole nevicata di domenica in alcune aree dell'hinterland, ora è il turno della pioggia, prevista per buona parte della mattinata (forse anche un di nevischio). Ancora rigide le temperature, anche se nel corso della settimana la situazione migliorerà.

A Milano, spiegano gli esperti di 3Bmeteo, i cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino. variabilità asciutta dal pomeriggio, è previsto 1mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di lunedì la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 703m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni meteo a Milano

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su basse pianure occidentali e pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in assorbimento dal pomeriggio; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle Prealpi occidentali giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulle Orobie Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli nevicate serali; sulle Prealpi orientali nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle Alpi Retiche nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 750 metri.