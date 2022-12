A Milano è attesa la prima neve

A Milano arriverà la neve. La data da cerchiare sul calendario è quella di giovedì 15 dicembre, come messo nero su bianco dai meteorologi di 3Bmeteo che hanno spiegato cosa succederà nelle prossime ore. È bene ribadirlo: non sarà una nevicata epocale, cadranno dei fiocchi di neve (all'inizio misti a pioggia), il giusto per creare un po' di atmosfera natalizia. Nulla di più.

Le precipitazioni nevose sono frutto di un impulso perturbato che raggiungerà l'Italia a partire da Sardegna, alto Tirreno e Liguria. "Si tratterà di un peggioramento localmente intenso, accompagnato da correnti più miti che provocheranno un certo rialzo della temperatura e della quota neve su molte zone - ha precisato il meteorologo Lorenzo Bardellino -. La colonna d'aria però si manterrà sufficientemente fredda da permettere alla neve di cadere a quote basse o pianeggianti su parte delle regioni settentrionali, in particolare al Nordovest".

La coltre bianca cadrà sulle "zone alpine occidentali e sull'entroterra ligure dai 200m - ha spiegato l'esperto -. In giornata i fenomeni si intensificheranno, la quota neve si abbasserà e i fiocchi cadranno fino in pianura sul Piemonte, ad eccezione di alcune piogge miste a neve sul Verbano. La neve diverrà mista a pioggia sulla Lombardia occidentale". La giornata di giovedì, dunque, si aprirà con la pioggia, successivamente sono previste precipitazioni miste, "i fiocchi potrebbero divenire un po' più decisi in serata, pur senza accumulo", ha precisato Bardellino.