A Milano è scattata l'allerta meteo per la neve

Nelle prossime ore a Milano è atteso un 'blitz' del maltempo. Dalle 18 di lunedì 14 febbraio è infatti in vigore un'allerta meteo di codice giallo - rischio di pericolo due su quattro - per neve diramata dalla protezione civile di regione Lombardia.

L'allerta, come si legge nella nota del centro funzionale monitoraggio rischi naturali, resterà in vigore fino alle 9 di martedì 15 febbraio. Palazzo Marino ha deciso di attivare il Coc-Centro Operativo Comunale a partire dalle ore 20 di questa sera, per monitorare la situazione ponendo particolare attenzione ai quartieri più esterni e ai cavalcavia di accesso alla città.

Le previsioni meteo

I primi fiocchi dovrebbero iniziare a cadere tra il pomeriggio e la serata di San Valentino "con precipitazioni piu? intense anche a carattere di rovescio in particolare su Fascia Prealpina e Oltrepo? pavese", hanno precisato gli esperti. Inizialmente la quota neve sarà intorno agli 800 metri ma diminuirà nel corso della notte fino a raggiungere quote collinari. I meteorologi del centro funzionale monitoraggio rischi naturali non escludono "deboli precipitazioni a carattere nevoso nel corso della notte anche sulla Pianura occidentale".

A terra non resterà uno spesso strato di coltre bianca: sono attesi "accumuli attorno ai 10 cm fino a 1000 metri di quota; su Orobie, Valcamonica e Prealpi Bresciane in particolare le precipitazioni insisteranno piu? a lungo e localmente saranno possibili accumuli attorno a 20-30 cm a quote a partire da 1000-1200 metri".

Tra Milano e hinterland dovrebbero cadernee circa 5 centimetri ma gli esperti precisano che "nelle aree urbane, in particolare nell'isola di calore rappresentata dalla citta? di Milano, per via delle maggiori temperature gli accumuli potrebbero risultare meno significativi".