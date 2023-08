Nubifragio e vento forte a Milano. Alberi e tetti caduti

Pochi minuti prima delle 4 di pomeriggio è iniziato, a Milano, il nubifragio ampiamente annunciato, che porterà a un abbattimento delle temperature anche di 15 gradi centigradi. Si segnala grandine in Brianza e vento fortissimo in tutto il Milanese.

I vigili del fuoco sono impegnati nel fronteggiare le conseguenze del nubifragio. Le richieste d'intervento arrivano in particolare dall'hinterland sud-ovest: Trezzano sul Naviglio, Corsico e Buccinasco. Gli interventi delle squadre riguardano alberi pericolanti, alcuni dei quali caduti. La centrale operativa di via Messina, alle cinque di pomeriggio, circa un'ora dopo il temporale, sta gestendo una sessantina di chiamate di soccorso. A Milano i vigili del fuoco segnalano un intervento per tetto pericolante in via Arsia 7 (Quarto Oggiaro).

Dopo oltre 10 giorni di clima tropicale a Milano (e anche nel resto del nord, così come in alcune regioni francesi e spagnole), per sabato 26 agosto 2023 è allerta meteo. Il centro operativo comunale della protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Il Comune di Milano ha ricordato che, fino al 31 agosto, è in vigore il divieto di frequentare parchi e aree verdi durante le allerte meteo, e ha suggerito di non sostare sotto alberi, impalcature di cantieri, tende e dehors. Ha inoltre raccomandato di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e qualunque oggetto che possa essere spostato dal vento.

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso, sabato pomeriggio, un nuovo avviso che conferma la criticità arancione (moderata) per temporali nella giornata di sabato, con intensificazione nel tardo pomeriggio e possibili fenomeni di forte intensità (raffiche di vento, grandine e accumuli di pioggia). Segnalato un livello di criticità gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico dal pomeriggio e rischio idraulico dalla mezzanotte.

Le previsioni meteo per sabato 26 agosto a Milano

"Per la giornata di sabato 26 agosto, si attende un ulteriore aumento dell’instabilità, in particolare su fascia alpina, Prealpi Centro-Occidentali e pianura occidentale - puntualizzano i meteorologi di Arpa -. Sono attesi temporali di forte intensità possibili residui ed isolati nella notte e primo mattino su Valchiavenna, laghi e Prealpi varesine e Lario e Prealpi occidentali. Dalla tarda mattinata ripresa dei temporali a partire dal Nordovest, in prosecuzione fino a sera, con fenomeni di forte intensità quali: grandine, raffiche di vento e locali accumuli di pioggia. I fenomeni saranno più probabili su Alpi, Prealpi Centro-Occidentali e alta pianura occidentale. Venti in generale rinforzo nelle zone interessate dalla linea temporalesca".