A Milano prosegue l'allerta maltempo: occhi puntati su Seveso e Lambro

Non si ferma l'ondata di maltempo su Milano e la Lombardia. 1 Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha confermato anche oggi l'avviso di criticità arancione (moderata) per rischio idrogeologico e rischio idraulico. Le piogge continuano a cadere copiose sulla città e sui territori a nord e nordest percorsi dai bacini del Seveso e del Lambro. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi e per coordinare gli interventi.

Da Palazzo Marino hanno spiegato che la vasca di laminazione del Seveso di Bresso è stata "in parte svuotata per consentire, qualora le piogge lo rendessero necessario, di tornare a riempirsi delle acque del fiume Seveso per scongiurare esondazioni in città". Intorno alle 17.30 il Seveso ha raggiunto la soglia di attenzione.

Dal comune invitano a non sostare "nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi, in prossimità dei sottopassi, sotto gli alberi e le impalcature di cantieri, dehors e tende". Non solo: "è importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie".

Continua il maxi lavoro dei vigili del fuoco

Quella di giovedì è stata un’altra giornata di maxi lavoro per i vigili del fuoco, occupati prevalentemente tra Bellinzago e Gessate.

Numerose idrovore, sia dei vigili del fuoco che della protezione civile, sono state dispiegate sul posto per svuotare scantinati e rimesse. Funzionari tecnici dei vigili del fuoco stanno effettuando diversi sopralluoghi nelle aree maggiormente colpite per valutare le criticità e intervenire di conseguenza. Uno dei segni più evidenti dei danni causati dall'alluvione è il crollo di due ponti su un corso d'acqua minore “torrente Trobbia” nel comune di Cambiago uno in via della Rocca e l’altro in via Piave. A causa di questi crolli, un maneggio e una decina di residenti sono attualmente difficilmente raggiungibili.

Non solo, all’incrocio tra via Solari e via Montevideo a Milano un albero è crollato sulla linea del tram 14. Non ci sono feriti, ma la circolazione dei mezzi è interrotta. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con diversi mezzi per rimuovere l’albero.

Le previsioni meteo

"Una vasta area depressionaria rimane isolata e semi-stazionaria sull'Europa Occidentale, veicolando verso il Nord Italia masse d'aria umide e instabili a più riprese - hanno puntualizzato i meteorologi del centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. In particolare, nel pomeriggio di oggi 16/05 avremo un nuovo transito di rovesci e temporali, quest'ultimi anche organizzati e localmente di forte intensità. Diversamente rispetto a quanto accaduto nelle ultime 24-36 ore, il transito dei fenomeni sarà più rapido e si concluderà già entro la serata odierna. Nel dettaglio, già dal primo pomeriggio rovesci e temporali impegneranno i settori dell'Appennino e della pianura meridionale, propagandosi velocemente verso Nord-Est nelle ore successive, interessando quindi gran parte dei settori di pianura e prealpini. Si segnala che sulla pianura orientale sussiste una maggiore probabilità di temporali forti. A fine evento, considerando il prevalente carattere convettivo delle precipitazioni, si specifica la possibilità di accumuli locali fino a 50-80 mm".

"Per la giornata di domani 17/05 sulla Lombardia è attesa ancora della debole o al più moderata instabilità, con possibilità di rovesci e temporali sparsi in area alpina e prealpina dal pomeriggio, mentre appare occasionale l'interessamento della pianura - hanno precisato gli esperti -. La probabilità di temporali forti per la giornata di domani rimane molto bassa".