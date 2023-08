Vento da record e 15 minuti "di inferno": il nubifragio che ha devastato Vigevano

Un quarto d'ora di nubifragio, record di velocità del vento (106 km/h, superiore ai 104 km/h raggiunti in Lombardia, in quota, nel 2022): per i cittadini di Vigevano, sabato 26 agosto si è trasformato in un incubo, un po' come per i milanesi il nubifragio di un mese prima. Tantissimi gli alberi caduti, anche sui veicoli parcheggiati, e pure su una Renault in transito, con l'automobilista miracolosamente illeso. All'ospedale alcuni pazienti sono stati spostati dal reparto di rianimazione, e per un certo tempo non si è potuto accedere al pronto soccorso.

Ancora: scoperchiato il tetto di un palazzo. Divelte alcune tombe nel cimitero (chiuso fino a martedì 29). Danni si sono registrati a una tensostruttura. Tre famiglie sono rimaste bloccate per quasi 24 ore dentro casa per colpa di un albero caduto proprio davanti al loro cancello. Molte le interruzioni di corrente elettrica.

Del nubifragio hanno sofferto tutte le principali strutture sportive cittadine. Allo stadio alcuni alberi sono caduti. Divelto un telo del Pala Bonomi, la struttura è stata dichiarata inagibile. E al Pala Elachem ha piovuto dentro, allagando il campo d'allenamento, mentre un pezzo caduto dal tetto ha danneggiato il parquet.

Chiuso il Duomo

Anche piazza Ducale, una delle piazze più celebri d'Italia, non è rimasta immune. Alcune tegole di un comignolo sono cadute per terra, il parco del Castello adiacente è stato chiuso per sicurezza (fino a lunedì 28) e così pure il Duomo (fino a data da destinarsi): il sindaco Andrea Ceffa ha postato un'immagine della cupola danneggiata. Anche nei dintorni il maltempo ha lasciato i suoi segni. Alcune immagini con i droni riprendevano gli alberi tutti piegati in giù, tra Vigevano e Abbiategrasso. La linea ferroviaria Milano-Mortara è stata interrotta per molte ore.

15 minuti di inferno

Sulla pagina Facebook della Protezione civile di Vigevano è emblematico un post pubblicato sabato, poco dopo le undici di sera, dopo ore e ore di intenso lavoro (proseguito poi per tutta domenica con squadre da altre zone della provincia di Pavia) per ripristinare i danni di 15 minuti di nubifragio: "E poi non è più sabato, non è più agosto, non è più festa. L’inferno in pochi minuti".