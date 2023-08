Nubifragio e vento forte a Milano. Albero su Tangenziale, mezzi Atm deviati. Giù la temperatura

Pochi minuti prima delle 4 di pomeriggio è iniziato, a Milano, il nubifragio ampiamente annunciato, che porterà a un abbattimento delle temperature anche di 15 gradi centigradi. Si segnala grandine in Brianza e vento fortissimo in tutto il Milanese. La temperatura è scesa decisamente: alle ore 19 il termometro a Milano segna 22-23 gradi. La previsione per domenica rimane di pioggia, anche di forte intensità, per tutta la giornata.

Deviati o sostituiti con bus alcuni tram di Atm, a causa di rami trasportati dal vento sui cavi della rete elettrica. Lo segnala l'azienda dei trasporti. In particolare, il tram 1 non effettua servizio tra via Settembrini (incrocio con via Vitruvio) e il capolinea di Greco). Alberi sui binari in via Filzi hanno costretto a deviare il tram 5 (che salta le fermate di via Galilei e via Galvani), il tram 9 (che salta le fermate tra Vittorio Veneto/Lazzaretto e Centrale) e il tram 10 (che salta le fermate tra Montesanto/Galilei e Centrale). Il tram 19 e il tram 33 subiscono analoghe deviazioni.

I vigili del fuoco sono impegnati nel fronteggiare le conseguenze del nubifragio. Le richieste d'intervento arrivano in particolare dall'hinterland sud-ovest: Trezzano sul Naviglio, Corsico e Buccinasco. Gli interventi delle squadre riguardano alberi pericolanti, alcuni dei quali caduti. Un albero, in particolare, è caduto sulla carreggiata della Tangenziale Ovest all'altezza di Assago, circostanza che ha indotto la polizia locale a chiudere momentaneamente il tratto interessato, chiudendo in particolare lo svincolo di Milano Ticinese. A Milano i vigili del fuoco segnalano un intervento per tetto pericolante in via Arsia 7 (Quarto Oggiaro). Un albero è crollato in centro a Milano, in via De Marchi.

A Buccinasco, la vice sindaca Rosa Palone segnala che una palazzina è stata scoperchiata e il tetto è finito in strada, di fronte all'Esselunga. In via Lamarmora, a Milano, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza un cornicione che appariva pericolante, e un uomo di 68 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un vaso. Il 118 lo ha portato al Policlinico. La centrale operativa di via Messina, alle sei di pomeriggio, circa due ore dopo il temporale, aveva gestito circa 180 chiamate di soccorso.

Sul Ticino in località Chiappana nei pressi di Abbiategrasso i vigili del fuoco hanno tratto in salvo un gruppo di persone rimaste bloccate a causa della caduta di alcuni alberi. Non si registrano feriti. La città di Vigevano è stata particolarmente colpita dal vento forte e dal nubifragio con diversi tetti scoperchiati e alberi abbattuti. In particolare è stato scoperchiato il tetto della scuola media Robecchi e sono state spazzate via alcune impalcature.

Situazione dei treni

Alcune piante sono crollate lungo la linea ferroviaria Milano-Mortara tra Parona e Mortara, provocando il blocco del traffico dei treni. Stessa cosa lungo la Milano-Pavia tra Certosa di Pavia e Locate Triulzi. Trenord comunica che rami caduti, a causa del maltempo, sui binari hanno danneggiato l’infrastruttura nei pressi di Gallarate, rallentando la circolazione dei treni. Previsti (alle 17.30) fino a 40 minuti di ritardo sulla linea Varese-Milano.

Monitoraggio dei fiumi

Dopo oltre 10 giorni di clima tropicale a Milano (e anche nel resto del nord, così come in alcune regioni francesi e spagnole), per sabato 26 agosto 2023 è allerta meteo. Il centro operativo comunale della protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Il Comune di Milano ha ricordato che, fino al 31 agosto, è in vigore il divieto di frequentare parchi e aree verdi durante le allerte meteo, e ha suggerito di non sostare sotto alberi, impalcature di cantieri, tende e dehors. Ha inoltre raccomandato di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e qualunque oggetto che possa essere spostato dal vento.

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso, sabato pomeriggio, un nuovo avviso che conferma la criticità arancione (moderata) per temporali nella giornata di sabato, con intensificazione nel tardo pomeriggio e possibili fenomeni di forte intensità (raffiche di vento, grandine e accumuli di pioggia). Segnalato un livello di criticità gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico dal pomeriggio e rischio idraulico dalla mezzanotte.

Le previsioni meteo per sabato 26 agosto a Milano

"Per la giornata di sabato 26 agosto, si attende un ulteriore aumento dell’instabilità, in particolare su fascia alpina, Prealpi Centro-Occidentali e pianura occidentale - puntualizzano i meteorologi di Arpa -. Sono attesi temporali di forte intensità possibili residui ed isolati nella notte e primo mattino su Valchiavenna, laghi e Prealpi varesine e Lario e Prealpi occidentali. Dalla tarda mattinata ripresa dei temporali a partire dal Nordovest, in prosecuzione fino a sera, con fenomeni di forte intensità quali: grandine, raffiche di vento e locali accumuli di pioggia. I fenomeni saranno più probabili su Alpi, Prealpi Centro-Occidentali e alta pianura occidentale. Venti in generale rinforzo nelle zone interessate dalla linea temporalesca".