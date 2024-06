Anticiclone africano, a Milano arriva la prima ondata di caldo dell'estate

A Milano il termometro dovrebbe salire fino quasi a sfiorare (ma non a toccare) quota 30 gradi. Una temperatura prettamente estiva, tutto merito di un anticiclone di matrice africana che determinerà la prima ondata di caldo della stagione.

“Già a partire da oggi la pressione tornerà gradualmente a rinforzare sul Mediterraneo centrale e sull'Italia e si aprirà una sequenza di giornate più stabili rispetto alle precedenti, con temperature in graduale aumento - ha. Spiegato Lorenzo Badellino, meteorologo di 3Bmeteo -. Tuttavia l'estremo Sud rimarrà alle prese con una residua instabilità per l'allontanamento di un vecchio sistema frontale verso i Balcani, ma con fenomeni in graduale attenuazione. Altrove sarà la stabilità atmosferica a prevalere, con temperature che inizieranno ad aumentare un po' dappertutto. Giovedì l'anticiclone riceverà un'ulteriore spinta dalle latitudini afro-mediterranee verso nord, posizionandosi sull'Italia e aprendo una fase stabile e con temperature in aumento più marcato e dando vita alla prima vera ondata di caldo della stagione”.

Il caldo di questi giorni, comunque, non è destinato a durare: a partire da domenica l’anticiclone si indebolirà aprendo la porta all’instabilità. Ritorneranno piogge e temporali insieme a un calo delle temperature.