Che tempo farà a Milano a Pasqua e pasquetta

Qualche acquazzone, aria fresca e temperature più basse della media del periodo e un bel po' di sole. Sono i tratti somatici della Pasqua 2022 tracciati per MilanoToday da Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3Bmeteo. Per il momento, comunque, i cieli del milanese e della Lombardia sono offuscati da innocue velature che tradiscono la presenza di correnti meridionali in alta quota che stanno trasportando una discreta quantità di pulviscolo sahariano (colpevole di una certa foschia).

Durante il weekend di Pasqua è atteso "l'arrivo di aria più fredda dal nord-Europa, che nella giornata di sabato riuscirà anche a portare una modesta instabilità sulla Regione: nel pomeriggio-sera qualche acquazzone o temporale sparso tra Prealpi e pianure, in esaurimento entro la notte su domenica - ha puntualizzato Mazzoleni -. Pasqua trascorrerà con tempo stabile, a tratti nuvoloso fino al mattino ma poi ben soleggiato ovunque nel pomeriggio-sera. Sole protagonista anche a Pasquetta, con cieli solcati da qualche innocuo annuvolamento".

A Milano, più nel dettaglio, il weekend pasquale inizierà con un sabato dapprima mite e soleggiato con temperature intorno ai 23° mentre in serata si verificherà qualche acquazzone di passaggio. Pasqua nuvolosa al mattino, poi Sole ma clima frizzante (massime inferiori ai 20°C). Pasquetta con Sole prevalente e lieve rialzo termico, ma sempre in un contesto termico sotto la media del periodo.