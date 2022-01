Perché oggi a Milano fa "caldo" (con uno sbalzo termico di oltre 15 gradi)

Inverno al mattino. Primavera, o quasi, qualche ora dopo. Giornata dal doppio volto metereologico quella di venerdì per Milano, che è passata in poche ore da temperature sotto zero a un'aria ben più mite, decisamente fuori stagione.

A spiegare il perché del fenomeno - che ha riguardato tutta la Lombardia e ha portato a uno sbalzo termico superiore ai 15 gradi - è Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com: "Se infatti questa mattina all'alba si registravano temperature diffusamente sotto lo zero, con forti gelate in Valpadana, nel giro di due tre ore si è assistito in diverse aree ad una impennata termica davvero notevole, in alcuni casi anche di oltre 15, 18 gradi".

Il motivo? "La causa è nell'ingresso prepotente dei venti di foehn indotti da una forte differenza di pressione tra la Pianura Padana e i settori oltralpe. Un fenomeno caratteristico del Nord Italia, ma che stamattina ha provocato sbalzi termici davvero ragguardevoli. In particolare - ha sottolineato l'esperto - tra Piemonte orientale e ovest Lombardia si è passati da temperature mediamente di -1/-4°C alle ore 6-7 del mattino, a temperature fino a 15-17°C alle ore 10-11 sotto raffiche di foehn talora intense che hanno tra l'altro scalzato lo strato insalubre nebbioso che gravava da giorni" e che hanno regalato "cieli tersi e limpidi, con umidità relativa bassissima, in alcuni casi anche appena del 10-15%".

"Tante città del Nordovest hanno sperimentato questo rialzo tra cui ad esempio Como, che in due ore è passata da -3°C a 11°C e la stessa Milano. Se in alcuni quartieri si registravano ancora 0/-1°C alle 8 di mattina, alle ore 13 si sfiorano i 17°C", ha fatto notare il meteorologo.