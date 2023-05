A Milano pioverà ancora (tanto)

Pioggia. Tanta pioggia. Soprattutto su Milano e hinterland. È quello che succederà nei prossimi giorni secondo i meteorologi di 3Bmeteo. Precipitazioni che aiuteranno a sanare la situazione siccità (il deficit idrico per quanto sia migliorato non è ancora stato ristabilito), ma che potrebbero fare "persino più danni della siccità stessa, come è accaduto in Emilia Romagna", hanno spiegato gli esperti.

La precipitazioni che si abbatteranno su Milano saranno causate da due vortici; non saranno determinate tanto dal primo quanto dal secondo "che si formerà mercoledì e resisterà sul Mediterraneo centrale probabilmente fino a sabato", ha spiegato il meteorologo Carlo Migliore. "All'inizio della settimana, essenzialmente lunedì, l'Italia avrà ancora a che fare con una saccatura al cui interno evolverà un vortice posizionato tra la Sardegna e la Sicilia. Questo vortice porterà dei temporali localmente anche forti sulle Isole ma l'instabilità interesserà anche le regioni settentrionali e parte del Centro con possibilità di forti temporali pomeridiani tra medio alta Lombardia", ha puntualizzato l'esperto.

Martedì sera, invece, l'Italia del Nord sarà "raggiunta dal fronte più avanzato di una saccatura atlantica che porterà i primi forti temporali tra il Nordovest e la Lombardia. Questo fronte darà il via alla formazione di un secondo vortice, molto più strutturato del primo che evolverà in una prima fase tra il Mar Ligure e il Tirreno centro settentrionale". La bassa pressione potrebbe continuare per tutta la parte finale della settimana portando con sé sempre piogge ed acquazzoni.