Ancora maltempo a Milano: tornano (di nuovo) le piogge

Ancora pioggia, ancora maltempo. Di nuovo. È quello che succederà a Milano nei prossimi giorni secondo i meteorologi di 3Bmeteo.

Le piogge, stando alle previsioni, dovrebbero iniziare a cadere su Milano nella serata di martedì: “una nuova perturbazione è in arrivo già in queste ore al Nordovest e determinerà un peggioramento in giornata con fenomeni in estensione verso il Triveneto e parte delle regioni centrali e con ripresa delle nevicate sull'arco alpino, anche se assolutamente imparagonabili come intensità a quelle di domenica per le Alpi occidentali - ha precisato Lorenzo Badellino di 3Bmeteo -. Sulle Alpi centro-orientali invece i rovesci nevosi saranno più incisivi, con accumuli anche di oltre 30-40cm dai 1400-1600m di quota. Nella giornata di mercoledì il fronte in questione si estenderà a parte del Centro Italia con piogge e rovesci anche temporaleschi e con nevicate sull'Appennino anche a quote inferiori ai 1000m. Giovedì toccherà al Sud vedere qualche pioggia, mentre al Centro-Nord le condizioni andranno migliorando. Ma venerdì la parte più avanzata di una nuova e più intensa perturbazione atlantica raggiungerà il Nordovest e la Sardegna”.

A Milano sole e pioggia si alterneranno per tutto il resto della settimana. Le temperature, invece, oscilleranno tra i 4 e 16 gradi.