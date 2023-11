A Milano ancora pioggia e maltempo, poi scatta "l'estate di San Martino"

Ancora pioggia. Ancora brutto tempo. Ma solo per una giornata. Solo per giovedì 9 novembre. È quello che succederà nelle prossime ore a Milano. Tutto merito di una nuova perturbazione atlantica che "attraverserà il Nord Italia portando rovesci, temporali e nevicate sulle Alpi anche al di sotto dei 1500 metri", ha puntualizzato Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3Bmeteo.

In Lombardia il cielo sarà nuvoloso sin dal mattino "con prime pioviggini in risalita da Sud e in generale intensificazione poi dal pomeriggio, quando le precipitazioni potrebbero assumere carattere di rovescio - ha precisato l'esperto -. Oltre alla pioggia, la neve tornerà a fare la sua comparsa su Alpi e Prealpi accumulando a partire dai 1000/1200 metri di quota. Sarà tuttavia una rapida perturbazione perché già venerdì il tempo migliorerà rapidamente, eccezion fatta per annuvolamenti e residue nevicate sulle Alpi di confine, il tutto accompagnato da ventilazione in rinforzo da Nord. Anche il fine settimana sarà caratterizzato da ampi spazi soleggiati, salvo ancora qualche locale nevicata sui settori alpini di confine, venti settentrionali ( a tratti tesi nella giornata di sabato sui settori occidentale della regione) e clima ancora mite di giorno. Ricordiamo che domenica sarà San Martino e come vuole la tradizione ci troveremo nell’estate di San Martino. Ma ci saranno, tuttavia, le temperature minime a ricordarci che siamo in autunno inoltrato".

A Milano, più nel dettaglio, il meteo peggiorerà nella seconda parte di giovedì "con rovesci e piogge in proseguimento sino alle prime ore di venerdì - ha concluso lo scienziato -. A seguire spazio all’estate di San Martino con sole prevalente almeno sino a martedì 14, massime sino a 12/15°C e minime comprese tra 4/7°C".