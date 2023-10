Prosegue l'ondata di maltempo su Milano

Archiviata la lunga parentesi estiva a Milano è arrivato il maltempo. E dopo una prima parentesi in cui Milano è stata colpita da piogge e temporali, il canovaccio sembra pronto a ripetersi nei prossimi giorni. "La circolazione atmosferica vedrà ancora una serrata attività atlantica spostata verso il settore europeo occidentale - ha spiegato il meteorologo di 3Bmeteo Carlo Migliore -. Questo per l'Italia significa correnti meridionali umide e foriere di precipitazioni, anche intense".

"Le prime piogge al Nord - ha spiegato Migliore - sono attese già nella giornata di lunedì ma ne risentirà prevalentemente il Nordovest e non saranno intense, solo a fine giornata e nel corso della notte è attesa la vera e propria perturbazione che condurrà ad una giornata di martedì perturbata con piogge intense e nubifragi su Piemonte, Liguria, Lombardia in estensione al Triveneto e l'Emilia Romagna ed entro fine giornata anche alla Toscana, la Sardegna ed il Lazio".

La seconda parte della settimana, invece, potrebbe essere decisamente più asciutto: "il vortice atlantico salirà di latitudine e continuerà a esercitare la sua azione su gran parte dell'Europa occidentale - ha sottolineato l'esperto -. Intense perturbazioni transiteranno da ovest verso est ma i modelli vedono questi passaggi più alti rispetto all'Italia che dunque non dovrebbe esserne interessata, non in modo diretto almeno".